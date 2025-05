Meteo Liguria, in arrivo temporali e piogge anche intense

Aria fredda in quota sta transitando sul Mediterraneo Centro-Occidentale, interessando la Liguria. Nella giornata di oggi, martedì 20 maggio 2025, sono previsti temporali e precipitazioni localmente di forte intensità, più probabili a partire dalle ore centrali della giornata e che hanno fatto scattare lo stato di Allerta Gialla dalle 8 alle 18 di oggi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 20 Maggio 2025

Cielo coperto o molto nuvoloso su gran parte della Liguria.

Dopo i veloci rovesci della notte, localizzati nelle aree interne del centro-Ponente e localmente sui tratti costieri limitrofi, attese le prime precipitazioni moderate nell’Imperiese e il Savonese Occidentale nel corso della mattinata con qualche colpo di tuono associato. Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio, fenomeni in estensione al settore Centrale e al Tigullio con piogge a carattere di rovescio e nuclei temporaleschi localmente di forte intensità.

Miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente nel corso della serata con possibili schiarite sull’Imperiese e piogge/temporali in spostamento al Levante regionale (localmente intensi sullo Spezzino).

Venti moderati da Sud-Est a Levante, in rinforzo mattutino sul Tigullio costiero. Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Savonese e Imperiese, in rinforzo pomeridiano. Possibili raffiche più intense in uscita dei nuclei temporaleschi più organizzati.

Mare molto mosso o localmente agitato al largo, per l’intero periodo su tutti i settori.

Temperature stazionarie nei valori minimi. In sensibile diminuzione nei valori massimi, specialmente nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense.

Sulla costa temperature minime tra +13°C/+17°C e massime tra +15°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+12°C e massime tra +8°C/+16°C