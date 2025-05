Camogli, ruba capi d’abbigliamento nei negozi: arrestato 47enne

Camogli (Genova) – Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Camogli a seguito di alcune segnalazione arrivate dai dipendenti di un negozio del centro del comune.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne avrebbe trafugato alcuni capi d’abbigliamento dal negozio per un valore di circa 200 euro, allontanandosi velocemente dalla zona e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto si sono recati i militari dell’arma che hanno ascoltato le prime testimonianze e hanno rintracciato il malvivente poco distante, nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato bloccato.

Dopo alcuni accertamenti che si sono resi possibili visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone interessate, è emerso come l’uomo sarebbe anche il responsabile di un altro episodio simile avvenuto sempre a Camogli la settimana scorsa: in questo caso, i capi d’abbigliamento trafugati avevano un valore di circa 350 euro. A quel punto il 47enne è stato arrestato.

