Lavagna, ruba circa 3mila euro da due negozi: 60enne denunciato

Lavagna (Genova) – A seguito di lunghe e accurate indagini andate avanti per diversi mesi, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 60 anni ritenuto il responsabile di due furti avvenuti lo scorso mese di gennaio ai danni di due esercizi commerciali di Lavagna.

Secondo quanto ricostruito, nell’arco della stessa notte il 60enne si era introdotto all’interno dei due negozi forzando le rispettive porte d’ingresso con l’utilizzo di un grimaldello.

Una volta entrato, ha sottratto i soldi presenti all’interno delle rispettive casse, per un totale di circa 3mila euro.

A seguito delle due denunce presentate dai titolari, sono state avviate le indagini. In questi mesi sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il presunto colpevole è stato così identificato e denunciato.

