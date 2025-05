Santa Margherita Ligure, ruba un trolley su un treno: 20enne arrestato

Santa Margherita Ligure (Genova) – Un giovane di appena 20 anni è stato arrestato per un furto a bordo di un treno. É accaduto su un convoglio Intercity che stava per raggiungere la stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure-Portofino.

Secondo quanto ricostruito, il 20enne avrebbe sottratto la valigia di una turista statunitense e avrebbe cambiato carrozza, probabilmente nella speranza di passare inosservato.

La donna si è però subito accorta di quanto stesse accadendo e ha allertato il capotreno, che a sua volta ha richiesto l’intervento dei militari dell’arma dopo aver notato il trolley in questione posizionato accanto allo stesso 20enne.

Una volta giunti presso la stazione ferroviaria, i carabinieri hanno bloccato il giovane e l’hanno arrestato. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria.

