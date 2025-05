Meteo Liguria, in arrivo altri temporali

Una perturbazione di origine atlantica si è spostata dalla Gran Bretagna sino all’Italia del Nord interessando anche la Liguria con il maltempo che caratterizzerà le giornate di oggi, giovedì 22 maggio 2025 e di domani, venerdì 23 maggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

goccia fredda isolata sulla Gran Bretagna, facendola traslare velocemente verso l’Italia settentrionale, dove rivelerà i suoi effetti nella giornata di domani e venerdì.

Giovedì 22 Maggio 2025

Già dal mattino le prime precipitazioni, seppur deboli o al più moderate, interesseranno il settore centro-orientale della regione, a causa dell’impostarsi di un flusso teso di Libeccio sul Mar Ligure.

Maggiori schiarite nell’estremo ponente, da nuvoloso a molto nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio e in serata l’arrivo del disturbo in quota da Nord Ovest determinerà lo sviluppo di fenomeni convettivi localmente intensi su Alpi Liguri e tra Savonese e Genovesato occidentale (in particolare nell’interno); precipitazioni moderate altrove, mentre risulteranno mediamente più asciutti l’estremo ponente e l’estremo levante costieri, anche se non è escluso lo sviluppo di qualche breve rovescio.

Venti al mattino deboli o moderati sul settore occidentale, mentre sul centro-levante saranno moderati, a tratti tesi, a carattere di Libeccio sul Mar Ligure in rotazione a S-SE sotto costa.

Dal pomeriggio e in serata rotazione dei venti da N-NW dapprima sul centro-ponente, seguirà poi il settore più orientale, con intensificazione sul settore costiero del Savonese e Genovesato occidentale, dove sono attese forti raffiche di vento da N-NW e in uscita dai temporali più intensi.

Mare generalmente molto mosso, in particolare a Levante, agitato al largo.

Temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi (questi ultimi nel corso della serata).

Sulla costa temperature minime tra +12°C/+17°C e massime tra +17°C/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+10°C e massime tra +14°C/+21°C