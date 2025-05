Genova, incendio in appartamento in via Fereggiano, una bambina all’ospedale

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata di oggi in via Fereggiano, in val Bisagno, dove i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti a causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.

All’interno dell’abitazione si trovavano una donna, un uomo e una bambina di pochi mesi. Tutti e tre avrebbero respirato fumo rimanendo lievemente intossicati e, per questo motivo, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno condotti all’ospedale. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Il provvidenziale intervento dei pompieri, che hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti dal loro arrivo, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e che l’incendio potesse coinvolgere altri appartamenti o altri palazzi.

Al momento è ancora da chiarire la causa dell’incendio, che sarebbe partito da una stanza dell’appartamento.

