Elezioni Genova, i risultati nei Municipi: il centrosinistra vince 7 a 2

Genova – Dopo i risultati finali per il candidato sindaco, con la vittoria di Silvia Salis che strappa il 51,8% vincendo al primo turno (clicca qui per tutti i risultati), c’era grande attesta anche per quanto riguarda i nove Municipi. Anche qui i risultati confermano il trionfo del centrosinistra, che se ne aggiudica ben 7 contro i 2 del centrodestra, che resiste soltanto nella zona più a Levante della città. Ecco, di seguito, i risultati nel dettaglio:

Municipio Ponente: vittoria di Matteo Frulio (centrosinistra) che ottiene il 57,81% dei voti contro il 38,56% di Lorella Fontana (centrodestra).

Municipio Medio Ponente: vittoria di Fabio Ceraudo (centrosinistra) che ottiene il 59,06% dei voti contro il 37,10% di Nunzio Rondoni (centrodestra).

Municipio Valpolcevera: vittoria di Michele Versace (centrosinistra) che ottiene il 59,93% dei voti contro il 35,83% di Giorgia Mannu (centrodestra).

Municipio Centro Ovest: vittoria di Michele Colnaghi (centrosinistra) che ottiene il 58,39% dei voti contro il 37,58% di Davide Rossi (centrodestra).

Municipio Centro Est: vittoria di Simona Cosso (centrosinistra) che ottiene il 55,49% dei voti contro il 40,33% di Federica Cavalleri (centrodestra).

Municipio Bassa Val Bisagno: vittoria di Fabrizio Ivaldi (centrosinistra) che ottiene il 52,88% dei voti contro il 42,91% di Angelo Guidi (centrodestra).

Municipio Media Val Bisagno: vittoria di Lorenzo Passadore (centrosinistra) che ottiene il 52,70% dei voti contro il 43,31% di Maurizio Uremassi (centrodestra).

Municipio Medio Levante: vittoria di Anna Palmieri (centrodestra) che ottiene il 55,74% dei voti contro il 41,84% di Angiola Bavoso (centrosinistra).

Municipio Levante: vittoria di Federico Bogliolo (centrodestra) che ottiene il 49,57% dei voti contro il 46,23% di Giovanna Calisi (centrosinistra).

