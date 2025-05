Genova, allarme veleno per cani tra Multedo e Sestri Ponente: padroni in allarme

Genova – In questi ultimi giorni diverse segnalazioni di cani avvelenati sono arrivate dalla zona della città situata tra Multedo e Sestri Ponente, sul ponente del genovesato.

Questi allarmi, che si rincorrono specialmente tra i gruppi di quartiere sui social, stanno preoccupando diversi padroni dei cani che sono soliti portare a passeggio gli animali in quelle zone e che al tempo stesso desiderano informare più persone possibile, invitandole alla massima attenzione.

Episodi di questo tipo negli ultimi giorni sarebbero accaduti sia nei pressi di Villa Gavotti, sulle alture di Multedo, che in via Andrea del Sarto, sulle alture di Sestri Ponente. Non è specificato in che forme sia stato trovato il veleno – se in polvere, polpette o altro cibo – ma l’allerta è massima.

La speranza è ovviamente che il o i responsabili possano essere individuati e che non si verifichino più episodi del genere, che purtroppo sono sempre più frequenti anche in altre zone della città.

