Genova, nasconde in casa 2 etti e mezzo di droga: 18enne arrestato

Genova – Un 18enne, con già alcuni precedenti per spaccio, è stato arrestato dalla polizia a seguito di quanto accaduto ieri tra la zona di Principe e il suo appartamento situato nel quartiere di Oregina.

Gli agenti impegnati in un controllo il piazza Acquaverde hanno notato il giovane che, alla loro vista, si agitava e si comportava in maniera sospetta, cosa poi confermata una volta che i poliziotti si sono avvicinati. A seguito dei primi accertamenti svolti, il 18enne è stato trovato in possesso si tre involucri di hashish nei pantaloni.

Gli agenti hanno così deciso di recarsi presso la sua abitazione di residenza, all’interno della quale hanno rinvenuto circa 260 grammi di cannabis e 1470 euro in contanti, che sono stati considerati provenienti dall’attività illecita. Sempre in casa, sono stati trovati anche un coltellino, un bilancino di precisione e del materiale che serviva per confezionare la droga.

Il giovane è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi.

