Meteo Liguria, il tempo migliora, temperature in aumento

Il promontorio anticiclonico si sta consolidando sull’Europa Centro-Occidentale portando ad un generale miglioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia e sulla Liguria accompagnato da un graduale aumento delle temperature, specialmente nei valori massimi diurni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 Maggio 2025

Cielo sereno o poco nuvoloso, con passaggi alti e stratificati su tutta la regione <

Qualche cumulo sporadico potrà transitare sulle coste del Centro-Levante in prima mattinata e sul medio-Ponente nel corso del pomeriggio, senza fenomeni associati.

Cieli sereni a partire dalla tarda serata.

Venti deboli a regime di brezza: Dai quadranti settentrionali in prima mattinata e a partire dalla serata, dai quadranti meridionali tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio.

Locali rinforzi sulle coste del Ponente nel corso del pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso sui settori Centro-Orientali; Mosso o localmente molto mosso a Ponente.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, specialmente sulla Riviera di Ponente.

Sulla costa temperature minime tra +14°C/+19°C e massima tra +17°C/+23°C

Nell’interno temperature mimime tra +6°C/+15°C e massime tra +15°C/+25°C