Ne, frana sulla Sp 26: strada chiusa, tecnici al lavoro

Ne (Genova) – Una frana si è verificata nel corso del tardo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Ne. É accaduto lungo la strada provinciale 26 all’altezza delle cave Marchisio.

Il materiale franoso che si è distaccato, addirittura di circa 2000 metri cubi, non ha fortunatamente raggiunto la carreggiata ma si è fermato su un pianoro, quindi senza coinvolgere veicoli che potevano trovarsi a percorrere la strada al momento dello smontamento.

La situazione non consente, però, di garantire il transito ai veicoli e per questo motivo la viabilità è stata interdetta in entrambe le direzioni a tutti i mezzi.

“Stiamo monitorando con attenzione l’evolversi della situazione. La priorità è la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa strada. Daremo aggiornamenti puntuali non appena i tecnici avranno completato i primi sopralluoghi”, ha detto Rossi Andrea, Consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova.

A rimanere coinvolte sono specialmente tre frazioni: quelle di Botasi, Reppia e Arzeno.

