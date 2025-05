Genova, ragazza violentata a scuola, azioni legali anche contro l’istituto?

Genova – Potrebbe estendersi anche all’istituto scolastico l’azione legale dei familiari della ragazzina di 15 anni che ha raccontato sotto choc di essere stata abusata da un 16enne nel bagno della scuola. L’opzione è al vaglio dei legali che seguono la famiglia e che potrebbero chiedere al giudice di valutare se è stato fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza della studentessa. Una domanda lecita visto che, secondo il racconto disperato della giovane, sarebbe stata trascinata dal suo aguzzino in un ripostiglio vicino al bagno riservato ai maschi senza che nessuno se ne sia accorto.

Per il ragazzo è stato chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata ma la sua posizione potrebbe aggravarsi perché un altro studente, amico della vittima, avrebbe denunciato di essere stato minacciato con un coltello quando, saputo della violenza, aveva chiesto conto del suo comportamento all’aggressore. Minacce ora al vaglio degli investigatori che cercano riscontri al racconto del giovane.

La ragazza ha invece confermato la sua ricostruzione dei fatti avvenuti quel terribile giorno in cui il suo aguzzino l’ha afferrata e trascinata nel locale per poi lasciarsi andare alle violenze. La giovane ha ripetuto di aver implorato di smettere senza che le brutalità cessassero. Accuse gravissime che, se confermate in tribunale porterebbero ad una severa condanna.

Il giovane è già stato espulso dalla scuola ma il ruolo dell’istituto superiore della Valbisagno resta sotto la lente di ingrandimento poiché la violenza è avvenuta durante l’orario scolastico e in un luogo dove avrebbe dovuto essere presente il personale scolastico che avrebbe dovuto garantire la sicurezza degli studenti.

L’udienza preliminare per il caso è stata fissata al prossimo 6 novembre.