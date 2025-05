Genova, furti di bagagli ai Turisti, scoperta una banda

Genova – Verranno restituiti ai legittimi proprietari i 23 trolley rubati sui pullman della compagnia Flixbus e nella zona di via Fanti d’Italia dove stazionano i mezzi in partenza per mezza Europa.

Tutto materiale sequestrato nel blitz della polizia locale effettuato in un appartamento di via Argine Polcevera a seguito di una indagine partita dalle segnalazioni di turisti derubati.

Gli agenti del reparto sicurezza urbana – nucleo antidegrado hanno scoperto e smantellato una banda di malviventi che derubava i turisti in partenza ed in arrivo sui pullman della compagnia Flixbus.

Visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona hanno individuato alcune persone presunte responsabili di furti a bordo di linee autobus gestite da AMT e di bagagli custoditi all’interno di pullman di una nota compagnia di viaggi, durante la sosta presso la fermata di Via Fanti d’Italia.

Dal modus operandi gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di un gruppo organizzato e specializzato nei furti di bagagli su bus e pullman, non limitato a sporadici eventi.

Nel corso degli accertamenti, infatti, è stata individuata la base di appoggio del gruppo presso un’abitazione ubicata in Via Argine Polcevera.

Gli agenti hanno fermato ed identificato alcuni dei sospettati appena usciti dall’abitazione e durante il controllo, i sospetti sono stati trovati in possesso di 3 telefoni cellulari risultati provento di furto e capi di abbigliamento riconducibili a episodi di furto avvenuti nei giorni precedenti, già denunciati alle autorità competenti.

In considerazione degli elementi emersi, è stata predisposta la perquisizione domiciliare presso l’immobile individuato, che ha consentito di rinvenire un totale di 23 trolley, contenenti vestiario di vario genere, di note marche, anch’esso risultato provento di furto.

Al termine dell’operazione sono stati identificati 5 uomini, d’età compresa tra 19 e 32 anni, tutti di nazionalità algerina, con precedenti specifici e non in regola con i permessi di soggiorno.

Le persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sono in corso attività per rintracciare i legittimi proprietari dei bagagli per poterli restituire.

Chi avesse subito il furto di una valigia, di uno zaino o di un trolley può rivolgersi alla polizia locale con la denuncia di furto.