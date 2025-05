Varazze, Questore di Savona chiude la discoteca Aegua per 30 giorni

Varazze (Savona) – Trenta giorni di sospensione della licenza e quindi conseguente chiusura per la discoteca Aegua. Lo ha deciso il Questore di Savona ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La misura arriva a seguito delle segnalazioni presentate dai carabinieri della locale stazione, a seguito di una serie di episodi come furti, aggressioni e vandalismo che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e che sarebbero da imputare a frequentatori del locale che, però, respinge le accuse.

Le forze dell’ordine contesterebbero, secondo le prime informazioni, le ritardate segnalazioni di episodi di micro-criminalità che sarebbero avvenuti nel locale e nelle vicinanze, con furti, aggressioni e risse che sarebbero state denunciate da parte delle vittime e in qualche modo “in ritardo”.

Al quadro si aggiungerebbero le molte contestazioni di residenti, commercianti e lavoratori che avrebbero trovato danni ad auto, moto, vetrine dei negozi in qualche modo imputabili alle frotte di ragazzi e ragazzini che frequentano il locale.

Non è la prima volta che la discoteca viene chiusa temporaneamente, sempre con decisione del Questore ma il provvedimento di 30 giorni, ad inizio stagione, rappresenta certamente un colpo durissimo per il locale che respinge con forza le accuse.