Loano, moto sul pubblico durante lo spettacolo di Freestyle, 4 feriti

Loano (Savona) – Non sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni delle 4 persone ferite ieri sera, nel corso dell’esibizione di moto acrobatiche di un gruppo di campioni di moto freestyle all’interno dell’evento del Loano Street Show.

Intorno alle 22 l’incidente che ha visto una delle moto impegnate nello spettacolo perdere il controllo per cause ancora da accertare e cadere contro una delle transenne che, ribaltandosi, ha colpito alcuni spettatori.

Nell’impatto quattro persone hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi ma la paura è stata tanta e con qualche polemiche sulle misure di sicurezza.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze della Croce Bianca di Borgio, della Croce Verde di Finalborgo, della Croce Bianca di Finale, della Croce Rossa di Loano e della Croce Rossa di Magliolo.

I feriti sono stati visitati e medicati e trasferiti per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici hanno attribuito il codice giallo, intermedio per gravità.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno raccolto elementi per ricostruire con precisione quanto avvenuto e avviato le normali verifiche per accertare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza.