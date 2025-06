Sestri Ponente, gatto decapitato alla Marina

Genova – Macabro ritrovamento alla Marina di Sestri dove ignoti avrebbero decapitato un gatto per poi abbandonarne la testa nel parcheggio. Ha suscitato orrore e sdegno il gesto di ignoti denunciato da una associazione animalista. La testa del micio, probabilmente un cucciolo, e’ stata recuperata ed esaminata mentre non c’è traccia del resto del corpo, segno che probabilmente indica che la decapitazione e’ avvenuta in un luogo diverso. Non e’ chiaro se si tratti di un gesto intimidatorio o un macabro rituale ma l’episodio ha suscitato molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno compiute altre verifiche, soprattutto sulle riprese video del circuito di sorveglianza.