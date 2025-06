Carcare, tre rapine e aggressioni nel giro di venti minuti: 25enne arrestato

Carcare (Savona) – A seguito di lunghe e accurate indagini condotte dai Carabinieri, è stato arrestato il presunto responsabile di una scia di violenza andata in scena nella notte dello scorso 22 maggio, quando nel giro di pochi minuti si sono verificati tre episodi di rapine – due di queste con tanto di violente aggressioni – avvenute tra le strade di Carcare, nel savonese.

Il primo episodio è avvenuto intorno a mezzanotte: il giovane si sarebbe introdotto nel vano scale dell’abitazione di un 43enne, colpendolo ripetutamente al volto con un tirapugni metallico, intenzionato a rapinarlo. Non avendo trovato soldi o valori, l’aggressore si è ‘accontentato’ di sottrare al malcapitato una confezione di tabacco e un accendino.

Solo cinque minuti dopo, a pochi metri di distanza, ha poi sottratto una bicicletta del valore di circa 300 euro, lasciata appoggiata fuori da un garage.

Infine, pochi minuti dopo, l’episodio più violento: in via Cosseria, dopo aver chiesto un passaggio ad un pensionato 70enne a bordo della sua microcar, l’indagato lo ha colpito più volte alla testa, sempre con il tirapugni, costringendolo ad abbandonare il veicolo per impossessarsene e fuggire. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona dai sanitari del 118 giunti sul posto, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

A partire dalle ore successive a questi venti minuti di follia, i Carabinieri hanno dato il via alle indagini che sono andate avanti anche grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto. Questi fattori hanno portato all’individuazione del presunto responsabile, un 25enne, che è stato arrestato nelle scorse ore e condotto presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]