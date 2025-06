Rivolta nel carcere di Marassi, coinvolti 200 detenuti, 4 agenti feriti

Genova – Potrebbe esserci un regolamento di conti all’origine della rivolta scoppiata nel carcere di Marassi, in pieno centro abitato, con oltre 200 detenuti usciti dalle celle e che hanno distrutto due sezioni dell’istituto di pena per poi salire sui tetti e sui camminamenti per cercare di sfuggire ai nuclei speciali delle forze dell’ordine che intervengono in questi casi.

Per ore, nel quartiere della Valbisagno, si sono sentite urla, cori e oggetti metallici sbattuti contro le sbarre per richiamare l’attenzione e protestare per le condizioni in cui sono costretti i detenuti, con celle sovraffollate e carenza di spazi esterni ma anche per regolare i conti tra due diversi gruppi per un presunto tentativo di stupro.

Quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere e mettere al sicuro il personale medico e sanitario che è stato assalito forse con l’intenzione di farne ostaggi.

Gravi i danni alle celle della prima e seconda sezione che sono state letteralmente fatte a pezzi e devastate dai rivoltosi che hanno sfogato così la loro rabbia mentre fuori, attorno al carcere, scattava la macchina della sicurezza, con decine di auto delle forze dell’ordine a convergere nella zona, le ambulanze per i feriti e le auto della polizia locale che hanno bloccato corso De Stefanis e le vie limitrofe al carcere per motivi di sicurezza e per lasciare spazio alle emergenze.

Il personale amministrativo del carcere è stato fatto evacuare mentre gli agenti di sicurezza indossavano l’equipaggiamento anti sommossa per cercare di contenere la rivolta ed evitare possibili evasioni visto che i rivoltosi erano ormai saliti sui tetti e sui camminamenti che si trovano a pochi metri dalle strade e dalle case visto che la struttura sorge nel bel mezzo di un quartiere popoloso e da anni suscita perplessità e proteste proprio per questa “servitù” imposta alla città.

Alcuni detenuti hanno urlato la loro protesta sostenendo che un giovane avrebbe subito un tentativo di stupro dietro le sbarre, circostanze che sono ora al vaglio degli inquirenti chiamati a ricostruire quanto avvenuto e capire le motivazioni della protesta oltre, naturalmente, a denunciare gli episodi di violenza e di distruzione.

Non viene escluso, al momento, anche un possibile collegamento della protesta con la approvazione, proprio oggi, a Roma, del discusso Decreto Sicurezza che prevede proprio un inasprimento delle pene per i detenuti che protestano o organizzano rivolte in carcere.

Vengono previsti reati appositamente legati alle rivolte e viene punita anche l’azione passiva di chi, senza violenza e senza danni evidenti, semplicemente ostacola o rallenta le operazioni necessarie al mantenimento dell’ordine pubblico nelle carceri.

Il discusso decreto approvato oggi a Roma, in Parlamento, prevede, anche, tra gli altri, modifiche del trattamento per le donne incinte condannate per reati per i quali è previsto il carcere e che ora non potranno più evitare di finire in cella perchè, appunto in gravidanza.

In precedenza scattava il rinvio della detenzione per evitare che al nascituro i rigori del carcere ma questo consentiva ad una minoranza di persone di “evitare il carcere facendo figli”.

Il nuovo decreto rende facoltativo il rinvio e, di fatto, introduce la eventualità che una donna debba portare avanti la gravidanza e magari partorire dietro le sbarre e che il neonato trascorra anche lunghi periodi in un carcere.

La denuncia del Sindacato Polizia Penitenziaria SPP

“La terza rivolta in tre giorni – denuncia Aldo Di Giacomo, segretario generale del SPP – oggi a Genova e in precedenza a Roma Rebibbia e a Vigevano, con il personale penitenziario che ha rischiato l’incolumità personale e con danni nelle tre rivolte per

centinaia di milioni, è l’ennesima riprova che la reazione non può essere affidata al GIO, il Gruppo di Intervento Operativo voluto dal Governo e incaricato specificamente di sedare le rivolte”.

“Altro che intervento tempestivo del GIO – scrive Di Giacomo – quando gli uomini del reparto arrivano è già tardi e solo per la capacità professionale del personale in servizio, in numero fortemente inadeguato, non si raggiunge la tragedia. Il sistema di intervento come stiamo dicendo da un anno, da quando il GIO è stato istituito, deve essere organizzato nel carcere dotando di strumenti e mezzi adeguati il personale ed in primo luogo incrementando gli organici. Il GIO non solo si dimostra non in grado di affrontare e tanto meno di prevenire la conflittualità tra detenuti e soprattutto di tutelare l’incolumità dei servitori dello Stato ma – aggiunge – sottrae personale già fortemente carente di almeno 20mila unità aggravando le attuali condizioni di lavoro di quanti prestano servizio nei 191 istituti. Siamo alla riprova del preoccupante stato confusionale di Governo ed Amministrazione Penitenziaria tra interventi per ristabilire il controllo del carcere e interventi per gestire la popolazione carceraria. Quello che continua a mancare – evidenzia

Di Giacomo – è un piano complessivo di intervento per affrontare in maniera organica i

problemi cronici di sovraffollamento, carenza organici, suicidi e morti per altre cause di

detenuti, oltre che aggressioni e violenze al personale, rivolte, traffico di droga, diffusione di

telefonini. Per noi – dice il segretario S.PP. – le misure da mettere in campo sono

decisamente più complesse”.

Quanto al caso di presunta violenza sessuale di un detenuto che a Genova avrebbe

scatenato la rivolta esso ha “scoperchiato” una situazione che noi denunciamo da anni: sono

decine e decine, ogni anno, i casi di violenze sessuali, sopraffazioni, umiliazioni subite da

compagni di cella nei penitenziari come negli istituti per minori. Forse solo l’1 per cento

delle violenze sessuali in carcere viene denunciato, per paura, vergogna, con i più deboli

costretti a pagare l’assenza di misure di tutela personale”. Per Di Giacomo “le possibilità di

chi si trova in carcere non sono uguali per tutti, così chi ha più forza fisica, economica e

mentale riesce a imporsi sugli altri. Di conseguenza c’è chi scambia vino, medicine, anche

oggetti personali, per sesso. Una situazione che va di pari passo con l’aumento delle

violenze sessuali, che non vengono denunciate quasi mai, perché i detenuti hanno paura di

continuare ad essere “prede” degli altri carcerati e perché si temono altre ritorsioni. Le

conseguenze per i detenuti che subiscono la violenza – continua Di Giacomo – sono

devastanti specie a livello psichico sino a tentativi di suicidio e forme di autolesionismo. C’è

poi l’emergenza diffusione di malattie infettive come l’Hiv che già ha raggiunto livelli

allarmanti con alcune migliaia di detenuti (in gran parte tossicodipendenti) che risultano Hiv

positivi, a cui si aggiungono i portatori attivi del virus dell’epatite B ed altre malattie a

trasmissione virale. Continuiamo a sostenere che va urgentemente rivisto il cosiddetto

sistema della “sorveglianza dinamica” che non consente di attuare controlli adeguati e

misure di prevenzione in particolare contro gli stupri. È evidente che se fuori dal carcere

stenta ad affermarsi la denuncia di violenze sessuali nel carcere questa tendenza è ancora

più negativa per una serie di motivazioni che gli esperti hanno più volte indicato. Un

fenomeno rispetto al quale l’Amministrazione Penitenziaria volutamente non è in grado di

fornire dati specie se si pensa allo “scambio di sesso” di detenuti tossicodipendenti o

alcolisti in cambio di psicofarmaci e alcol”. La regione che sembra avere il numero più alto

di violenze è la Campania con 20 casi denunciati l’anno, seguita dalla Sicilia con 14.