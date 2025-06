Genova, fermato alla guida con più di 3kg di cocaina: 30enne arrestato

Genova – Un uomo di 30 anni è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. É accaduto intorno all’ora di pranzo di martedì in via Ferri, nel quartiere genovese di Rivarolo.

Gli agenti si sono insospettiti quando l’uomo, alla guida di un furgone, ha tentato di distogliere lo sguardo e nascondersi il volto alla loro vista.

I poliziotti hanno così effettuato alcuni controlli, durante i quali il 30enne è apparso evasivo e agitato, confermando di dover consegnare della merce proveniente dal Belgio nonostante il pianale da carico del mezzo fosse completamente vuoto.

Sia lui che il mezzo sono stati portati in Questura, dove sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti. Proprio all’interno del furgone, nella zona dei due sedili anteriori, è stato ritrovato un sacchetto contenente circa 3,3 kg di cocaina, 1200 banconote in contanti e alcune banconote in valuta estera.

Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, così come il furgone. L’uomo, invece, è stato arrestato e trasportato al carcare di Marassi.

