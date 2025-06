Genova, gira nel Centro storico con droga e denaro falso, denunciato

Genova – La polizia ha fermato e denunciato per spaccio di droga e spendita di denaro falso un 27enne fermato per un normale controllo in vico degli Adorno, nel centro storico.

Il giovane è apparso subito piuttosto nervoso e gli agenti hanno deciso di approfondire la verifica trovando della droga nel borsello

Nella borsa sono state trovate 3 dosi di cocaina e una dose di hashish, il tutto racchiuso in una pellicola trasparente sigillata.

Inoltre, gli agenti, hanno trovato una banconota che da subito sembrava contraffatta; in effetti da successivi accertamenti in Questura, è risultata essere falsa.

L’uomo, già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato deferito e tutto il materiale sequestrato, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.