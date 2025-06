Sestri Levante, grave incidente all’alba, due feriti

Sestri Levante (Genova) – Grave incidente questa mattina, intorno alle 5 in via Baden Powel, nella cittadina del levante genovese. Per cause ancora da accertare due veicoli che provenivano da direzioni opposte si sono scontrati frontalmente e gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 allertate da altri automobilisti che hanno assistito alla scena.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con grande attenzione per estrarre uno dei conducenti rimasto intrappolato tra le lamiere contorte per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato poi trasferito in elicottero, in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno riscontrato fratture scomposte ale gambe, alle braccia ed al bacino e diverse lesioni di una certa gravità.

Il conducente dell’altro veicolo, invece, è stato medicato e stabilizzato e poi trasferito in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

In corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri.

