Autostrade, accusa un malore in A26: interviene l’elicottero, tratto chiuso

Campo Ligure (Genova) – Nel corso della mattinata di oggi si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso lungo l’Autostrada A26, all’altezza di Campo Ligure, dopo che un uomo ha accusato un malore.

É accaduto nelle prime ore della mattinata odierna, quando l’automobilista che stava percorrendo l’A26 a bordo della sua vettura avrebbe improvvisamente accusato un malore, accostando la propria vettura a bordo strada e richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e l’elisoccorso. Per favorire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per qualche minuto con leggere ripercussioni sul traffico.

L’uomo che ha accusato il malore è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Torino in codice rosso, quello di maggiore gravità. Fortunatamente, si è accorto del malore in tempo ed è riuscito ad evitare di rimanere coinvolto in un incidente stradale.

