Genova, la Giunta ora è ufficiale con il provvedimento di nomina

Genova – Nell’opposizione c’era già chi si domandava se la nuova Giunta fosse “ufficiale” o meno e sull’albo pretorio del Comune di Genova è stato pubblicato il provvedimento con cui la sindaca Silvia Salis ha formalizzato la nomina dei componenti della giunta comunale, con il conferimento delle deleghe di incarichi per materia.

La sindaca Silvia Salis ha mantenuto le funzioni: Organi istituzionali, Comunicazione, Sport e Impianti sportivi, Grandi eventi, Relazioni internazionali, Sponsor e Fondazioni bancarie, Animali e Salute dei cittadini, Politiche per i giovani.

Al vicesindaco Alessandro Terrile sono attribuite le deleghe a: Bilancio, Indirizzo e Controllo strategico sulle società partecipate, Indirizzo e controllo su Iren spa, Servizio idrico integrato, Indirizzo operativo su Bagni marina genovese srl e FSU spa, Job Centre srl, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo economico sostenibile, Economia sociale, Economia del mare, Rapporti tra Porto e Città, compreso il piano regolatore portuale, Rapporti con Porto Antico spa, Politiche tributarie, Pubblicità e Affissioni, Politiche di lotta all’evasione, Affari generali, Acquisti, Contratti, Appalti, Statistica.

All’assessore Tiziana Beghin sono attribuite le deleghe a: Commercio e Artigianato, Sportello unico delle attività produttive-Suap, Mercati e Fiere, Centri integrati di Via-Civ, Pro Loco, Tradizioni, Turismo, Marketing territoriale, Fondi e progetti europei.

All’assessore Rita Bruzzone sono attribuite le deleghe a: Servizi educativi, Diritto all’istruzione, Formazione, Coordinamento dei programmi e delle azioni per l’edilizia scolastica, Rapporti e sviluppo sinergie con Università, Fondazione Urban Lab Genoa International School Fulgis, amministrazione del Personale (gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità), Sicurezza aziendale, Programmazione, controllo di gestione, gestione del piano della performance, Pari opportunità, Politiche di genere, Trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative, Informatica e Transizione digitale.

All’assessore Francesca Coppola sono attribuite le deleghe a: Urbanistica, Edilizia privata, Centri storici, Cura e manutenzione dei parchi, dei giardini e del verde pubblico (Verde urbano) anche per il tramite della società partecipata di riferimento, Smart city, Città dei 15 minuti.

All’assessore Massimo Ferrante sono attribuite le deleghe a: Lavori pubblici, Formulazione e attuazione del Piano triennale delle Opere pubbliche – compresi gli interventi di manutenzione del patrimonio culturale, istituzionale, scolastico e abitativo, sistemazione idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa della costa -, Coordinamento, gestione e attuazione del Pnrr, Manutenzioni, Sviluppo delle manutenzioni articolate sui Municipi e riqualificazione arredo urbano, Opere strategiche infrastrutturali, Edilizia scolastica, Indirizzo operativo su Aster spa, Protezione civile.

All’assessore Cristina Lodi sono attribuite le deleghe a: Welfare, Servizi sociali, Famiglie, Terza età, Disabilità, Indirizzo operativo di FARMACIE GENOVESI srl

All’assessore Giacomo Montanari sono attribuite le deleghe a: Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali compreso Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, Musei, Teatri, Teatro Carlo Felice, Biblioteche

All’assessore Davide Patrone sono attribuite le deleghe a: Politiche della casa, Edilizia residenziale pubblica, Rapporti con Arte, Patrimonio e Demanio marittimo, Indirizzo operativo S.P.IM. spa, Decentramento amministrativo, Rapporti con i Municipi, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Valorizzazione del volontariato

All’assessore Silvia Pericu sono attribuite le deleghe a: Ambiente, Ciclo dei rifiuti, Indirizzo operativo di AMIU spa, Sostenibilità, Economia circolare, Igiene, Politiche energetiche e Transizione ecologica

All’assessore Emilio Robotti sono attribuite le deleghe a: Mobilità sostenibile, Adeguamento PUMS e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUMS, Trasporto pubblico, Lavoro e rapporti con le organizzazioni sindacali e le associazioni d’impresa, Servizi civici, Servizi demografici, Servizi cimiteriali, Diritto di cittadinanza, Indirizzo operativo di AMT spa, Genova Parcheggi spa, A.SE.F. srl

All’assessore Arianna Viscogliosi sono attribuite le deleghe a: Sicurezza urbana, Sicurezza stradale, Polizia Locale