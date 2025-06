Vallecrocia, grave la giovane travolta ieri sera da uno scooter

Vallecrosia (Savona) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni della giovane travolta ieri sera da uno scooter, mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto in via Aprosio nel tratto della statale Aurelia e fortunatamente i passanti hanno immediatamente chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i volontari della pubblica assistenza e l’automedica del 118 e la giovane è stata stabilizzata e poi trasferita in gravi condizioni in ospedale, grazie all’elicottero inviato sul posto per la gravità dell’incidente.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Dalle prime informazioni sembra che la giovane abbia attraversato sulle strisce pedonali.