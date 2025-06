Cogoleto, camioncino a fuoco sull’Aurelia: soccorsi sul posto

Cogoleto (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina lungo la statale Aurelia all’altezza di Cogoleto, dove un camioncino ha improvvisamente preso fuoco. É accaduto intorno alle 11:30 della mattinata odierna e le cause sono ancora da verificare.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe rimasto ferito. Soccorso dai medici, è stato trasportato all’ospedale genovese di Voltri in codice giallo, quello di media gravità. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Al momento si segnalano ripercussioni sul traffico lungo la statale Aurelia sia in direzione levante che in direzione ponente. La circolazione è stata momentaneamente bloccata per favorire le operazioni di soccorso.

Articolo in aggiornamento

