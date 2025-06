Genova, impalcatura cade in Albaro e colpisce due bambine: trasportate all’ospedale

Aggiornamento: le due bambine ferite sono state trasportate all’ospedale pediatrico Gaslini. La prima per una ferita lacero contusa alla testa e per dolore ad una spalla, la seconda per un dolore ad un braccio. Avrebbero 7 e 9 anni e si trovavano presso l’ingresso di una scuola di danza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

Genova – Momenti di paura questo pomeriggio in via Zara, nel quartiere genovese di Albaro dove un’impalcatura ha ceduto improvvisamente ed è precipitata a terra.

Nella caduta sarebbero stati colpiti alcuni passanti e, nello specifico, risulterebbero ferite due bambine dirette ad una vicina scuola di danza.

Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Le bambine sono state medicate inizialmente sul posto e in un secondo momento trasferite d’urgenza all’ospedale. Una delle due sarebbe stata colpita alla testa.

Ancora non è chiaro cosa abbia causato il cedimento dell’impalcatura.

Sul posto sono in arrivo anche le forze dell’ordine.



