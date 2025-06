Sestri Levante, furti in abitazioni del Tigullio: arrestati tre uomini

Sestri Levante (Genova) – In esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere, sono stati arrestati dai Carabinieri tre uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni considerati responsabili di furto e tentato furto in abitazione in concorso.

I fatti risalgono allo scorso gennaio e sarebbero avvenuti all’interno di alcune abitazioni di Carasco e Sestri Levante, dove i tre avrebbero trafugato diverse migliaia di euro in contanti, oltre che gioielli, orologi e borse di valore.

I tre avrebbero avuto dinamiche e ruoli ben definiti: uno avrebbe fatto da ‘palo’, uno da autista, mentre un terzo si sarebbe introdotto all’interno delle abitazioni.

Le indagini sono partite dopo che i malviventi sono stati sorpresi in flagranza di reato a Cogorno, finendo inizialmente agli arresti domiciliari. A seguito degli sviluppi investigativi, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti per i furti in abitazione commessi a Sestri Levante nello stesso mese, tali da indurre l’Autorità Giudiziaria genovese ad emettere la misura cautelare che è stata eseguita a Genova, Casarza Ligure e Bari, luoghi dove i tre si trovavano già in regime di arresti domiciliari.——————————————————————————————————

