Varazze, operaio cade da un tetto: è in gravi condizioni

Varazze (Savona) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 10:30 di questa mattina, giovedì 12 giugno, nei pressi di un capannone in via Milano, a Varazze.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un operaio che stava lavorando su un tetto avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra, facendo un volo di diversi metri.

L’impatto con il terreno è stato molto violento e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria turismo

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]