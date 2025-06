Santa Marrgherita Ligure aderisce alla campagna R1PUD1A contro la Guerra

Anche il Comune di Santa Margherita Ligure ha ripudia la Guerra come strumento di risoluzione delle controversie e aderisce alla campagna r1pud1a di Emergency.

Una adesione che ribadisce quanto disposto dall’art. 11 della costituzione Italiana: ovvero che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

“In queste ore in cui i conflitti si allargano ulteriormente – commenta il Sindaco, Guglielmo Caversazio – il nostro impegno assume ancora più valore, e ci impone di far sentire la nostra voce per chiedere la Pace, che deve essere l’unico obiettivo del genere umano”.