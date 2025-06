Genova, fermato e arrestato un 35enne latitante dal 2021

Genova – Doveva scontare sette anni di carcere, ma dal 2021 aveva fatto perdere le proprie tracce ed era a tutti gli effetti un latitante prima di esser fermato negli scorsi giorni tra le vie del capoluogo ligure ed essere assicurato alla giustizia.

É accaduto negli scorsi giorni a Genova, dove a seguito di un’accurata attività di indagine il 35enne latitante è stato fermato e arrestato dai militari dell’arma. Era latitante da ormai quattro anni, quando era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di lesioni aggravate in concorso.

Al momento della condanna, però, si era reso irreperibile e nei suoi confronti pendeva ancora un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria milanese. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasportato in carcere dove inizierà – con quattro anni di ritardo – a scontare la sua pena.

