Genova, oggi torna il Liguria Pride. Percorso e programma

Genova – A dieci anni dalla sua nascita, oggi tra le vie del centro di Genova torna il Liguria Pride. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15, con un percorso che toccherà le principali vie e piazza del centro della città e terminerà intorno alle ore 20. Sono previste decine di migliaia di persone. Ecco, di seguito, tutte le vie coinvolte:

– via San Benedetto

– via Andrea Doria

– piazza Acquaverde

– via Balbi

– piazza della Nunziata

– largo Zecca

– galleria Garibaldi

– piazza Portello

– galleria Bixio

– piazza Corvetto

– via Santi Giacomo e Filippo

– via Serra

– via De Amicis

– via Fiume

– via XX Settembre

– piazza De Ferrari

