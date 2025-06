Sestri Levante, 25enne aggredito fuori da un locale: è in gravi condizioni

Sestri Levante (Genova) – Una violenta rissa che ha portato al grave ferimento di un giovane di 25 anni è avvenuta nella notte nei pressi di un locale di Sestri Levante.

É accaduto intorno alle 3:30 con i Carabinieri e i sanitari del 118 che sono giunti sul posto e hanno trovato il 25enne riverso a terra con il volto insanguinato. Dopo le prime cure sul posto e vista la gravità delle sue condizioni, si è deciso per il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Resta da chiarire la dinamica di quanto successo, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che sia scaturita una rissa alla quale hanno partecipato più persone. I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto e ad individuare tutti i partecipanti alla rissa e, nello specifico, chi ha colpito il giovane rimasto ferito.

In tal senso, oltre a raccogliere le testimonianze delle persone che erano presenti al momento dell’accaduto e che potrebbero fornire informazioni utili, dovrebbero essere visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso alcuni frangenti dell’episodio.

