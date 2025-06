Arenzano, ragazza minaccia il suicidio in stazione e viene salvata dai Carabinieri

Arenzano (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti nella stazione ferroviaria di Arenzano ma, fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

I soccorsi sono intervenuti su segnalazione di alcune persone che si trovavano nei pressi dei binari e che denunciavano la presenza di una giovane che minacciava il suicidio e affermava di volersi gettare sotto un treno in corsa.

I Carabinieri sono così arrivati sul posto il prima possibile e, anche grazie all’aiuto di alcune persone presenti, sono riusciti a far desistere la giovane, che in un secondo momento è stata sottoposta alle cure dei sanitari del 118 giunti anche loro nei pressi della stazione ferroviaria.

