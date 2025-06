Campo Ligure, incidente sul lavoro nel pomeriggio: operaio all’ospedale

Campo Ligure (Genova) – Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, nel territorio comunale di Campo Ligure.

A rimanere ferito è stato un operaio che stava lavorando in un cantiere edile e che è stato colpito da un oggetto caduto dall’altro.

Dopo i primi soccorsi dei colleghi, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Al fine di velocizzare le operazioni di soccorso, è stato allertato anche l’elicottero. L’uomo è stato caricato a bordo ed è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente previsto.

Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

