Maltempo Liguria, forte temporale si abbatte su Genova

Genova – Un forte temporale sta interessando in questi minuti diverse zone della città di Genova, concentrandosi soprattutto sui quartieri di ponente – e interessando anche i comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze – ma con forti tuoni avvertiti anche a levante. Sono diverse le zone dove viene segnalata pioggia battente e anche le prime grandinate, mentre si segnalano le prime criticità o allagamenti anche lungo le Autostrade.

Alle ore 18 è entrato in vigore lo stato di Allerta Gialla per temporali diffusa da Arpal per possibili fenomeni anche di una certa intensità sui versanti padani di ponente e di levante (Zona D ed E) e sul centro della regione (Zona B). Lo stato di Allerta proseguirà, salvo modifiche, sino alla mezzanotte.

Dal tardo pomeriggio di oggi un nucleo di aria fredda scenderà sul nord ovest della penisola dove sono attesi temporali di forte intensità, associati ad episodi di grandine e downburst. I fenomeni interesseranno inizialmente Lombardia e Piemonte per coinvolgere dal pomeriggio anche i versanti padani regionali.

L’arrivo dell’aria fredda sui versanti marittimi sarà rapido e porterà fenomeni generalmente di breve durata ma intensi, ed associati a attività elettrica e raffiche di vento che localmente potranno raggiungere anche i 100 km/h.

Nella notte ci sarà un esaurimento dei fenomeni e la giornata di domani, domenica 22 giugno, si preannuncia all’insegna del ritorno del sole.

