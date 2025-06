Savona, oggi arriva la nave carica di Migranti

Savona – Arriverà in porto nel pomeriggio la nave per il soccorso umanitario Ocean Viking che trasporta 73 Migranti salvati al largo delle coste nord-africane.

Si tratta del primo sbarco di questo tipo per il porto di Savona considerato “porto sicuro” secondo la nuova e contestata interpretazione del Governo Italiano del diritto internazionale che prevede in realtà che i naufraghi salvati in mare aperto debbano essere condotti al primo “porto sicuro” nelle vicinanze del luogo del salvataggio. Con la nuova normativa, però, è lo Stato a decidere quale dei porti italiani sia quello di destinazione.

Una scelta contro la quale si scagliano da tempo, anche con denunce ai Tribunali internazionali, le associazioni come la ong francese Sos Méditerranée, armatrice della Ocean Viking che accusa il Governo italiano di allungare i tempi di navigazione e i costi dei salvataggi per cercare di “ostacolare” le missioni umanitarie.

Secondo molti osservatori, infatti, se la nave di salvataggio soccorre in mare i naufraghi al largo della Libia o della Tunisia, infatti, i porti “sicuri” tra il luogo e Savona sono moltissimi e più vicini e praticabili e scegliere quello ligure non ha un senso e potrebbe essere una violazione dei trattati internazionali.

La nave Ocean Viking è stata quindi costretta a navigare per oltre mille chilometri per trasferire 73 Migranti – tra loro anche bambini – che sono dovuti restare sulla nave per giorni, in condizioni non certo agevoli, prima di poter essere sbarcati.

Sempre secondo le accuse, inoltre, i giorni di navigazione impiegati per il viaggio sono “rubati” alla missione di salvataggio di altre vite in mare.

Le navi umanitarie delle ONG arrivano spesso in Liguria (tra i porti più lontani dai luoghi dei soccorsi) e sono già state indirizzate a Genova e a La Spezia ma si tratta della prima volta per Savona.