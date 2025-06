Meteo Liguria, torna il bel tempo e salgono le temperature

L’alta pressione sta tornando ad occupare la zona del Mediterraneo ristabilendo una difesa dalle perturbazioni in arrivo e riportando il tempo stabile e soleggiato e, purtroppo, il gran caldo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Lunedì 23 Giugno 2025

Condizioni di stabilità nelle ore diurne: Transito di velature sui settori centro-orientali tra la nottata e la mattinata; Cieli sereni o poco nuvolosi a Ponente fino al primo pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio e della serata aumento della nuvolosità sui versanti marittimi del Savonese e più sporadicamente sul Genovesato Occidentale, con locali pioviggini intorno alla mezzanotte sugli spartiacque Appenninici e sulle dorsali marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi a Levante.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori. Rinforzi moderati da Sud-Ovest saranno possibili sulle coste Imperiesi nel corso del pomeriggio.

Mare poco mosso sotto costa e sui settori Orientali. Mosso sulle coste Imperiesi e al largo nelle ore pomeridiane e in serata.

Temperature stazionarie le minime. Massime: in aumento nei settori interni e a Levante, in lieve diminuzione sui versanti marittimi a Ponente.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +25°C/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +8°C/+17°C e massime tra +24°C/+32°C