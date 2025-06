Genova, nido di falco pellegrino sulla cattedrale, vigili del fuoco salvano un piccolo

Genova – Una coppia di falchi pellegrini ha scelto il campanile della cattedrale di San Lorenzo, nel centro storico, per nidificare ed allevare i piccoli e oggi i vigili del fuoco ne hanno salvato uno.

La notizia è stata diffusa dai vigili del fuoco che hanno raccontato il salvataggio di un giovane esemplare di falco pellegrino che, forse durante i primi voli, è caduto dal campanile della chiesa ed è stato trovato a terra.

I passanti hanno chiamato il numero di emergenza del 112 e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare l’animale per poi riportarlo nel suo nido posizionato nella zona più alta del campanile.

I pompieri, abituati alle situazioni ad alto tasso di adrenalina, hanno raggiunto il nido ed hanno rimesso il cucciolo accanto al fratello che ha subito iniziato a urlare richiamando i genitori che volavano nella zona.

I vigili del fuoco si sono allontanati velocemente per non disturbare troppo la famigliola che ora verrà monitorata.

Il falco pellegrino non è nuovo in città e nidifica anche sulla Lanterna ma il nido sul campanile della cattedrale conferma che l’animale non disdegna gli ambienti urbani per allevare i cuccioli.

(Foto dei Vigili del Fuoco)