Genova, incidente in via Macaggi, motociclista vola tra i bidoni dei rifiuti

Genova – Ha perso il controllo del mezzo a due ruote a seguito di un urto con un’auto e ha finito la sua corsa tra i bidoni della raccolta differenziata restando ferito.

Brutto incidente fortunatamente senza gravi conseguenze in via Macaggi, questo pomeriggio, intorno alle 17, nei pressi dell’incrocio con via Castello.

Per cause da accertare, una motocicletta, sbandando in seguito ad un urto con una vettura, ha terminato la corsa in mezzo ai bidoni della raccolta differenziata.

Il motociclista, un uomo di 32 anni, è stato soccorso dal personale medico e sanitario dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Bianca Genovese ed è stato trasferito in codice giallo presso il vicino Pronto soccorso del Galliera per sospetto trauma toracico ed escoriazioni varie.

Il conducente dell’auto, un 30enne, non necessitava di soccorso.

È intervenuta la Polizia locale per i rilievi di rito. Atteso anche l’intervento di Amiu per il ripristino dei contenitori spostati e danneggiati nell’urto.