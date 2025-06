Genova, travolto da un’auto a Rivarolo: uomo trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna in via Trenta Giugno, nel quartiere genovese di Rivarolo.

Qui un uomo di circa 70 anni che stava attraversando la strada è stato travolto da un’auto di passaggio, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo con violenza la testa sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Genova in codice giallo, quello di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.

Come detto, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]