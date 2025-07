Genova, guasto a un treno a Nervi: pesanti ritardi sulla linea

Genova – Mattinata difficile per centinaia di pendolari che si sono messi in viaggio lungo la linea ferroviaria Genova-La Spezia. Intorno alle 8:30, infatti, un convoglio ad Alta Velocità che si trovava nei pressi della stazione di Genova Nervi ha subito un guasto.

Questo ha causato disagi ai passeggeri che si trovavano a bordo del treno coinvolto, che sono poi stati fatti salire a bordo di un altro convoglio che ha consentito loro di riprendere il viaggio, e più in generale su tutta la linea.

I convogli ad Alta Velocità hanno accumulato ritardi fino a 130 minuti, mentre i treni Regionali e gli Intercity hanno subito ritardi fino a 30 minuti o sono stati oggetto di cancellazioni o limitazioni di percorso.

I tecnici giunti sul posto hanno risolto il problema intorno alle ore 10, quando la circolazione è ripresa su entrambi i binari. Al momento si segnalano ancora ritardi che possono arrivare fino ai 60 minuti.

