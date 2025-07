Santa Margherita Ligure, camper in fiamme nella notte

Santa Margherita Ligure (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio che nella notte ha distrutto un camper parcheggiato in località San Lorenzo a Santa Margherita Ligure.

Il mezzo, di proprietà di una famiglia tedesca in vacanza in Italia, ha improvvisamente preso fuoco e la famiglia all’interno ha fortunatamente fatto in tempo a capire quello che stava succedendo e a uscire dal camper prima che venisse avvolto dalle fiamme.

L’emergenza è scattata intorno alle 22 quando le urla della famiglia hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno visto le fiamme ed il fumo uscire dal camper ed hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sfortunatamente il mezzo è andato completamente distrutto ma i pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante con il pericolo di un maxi rogo viste le temperature del periodo e l’assenza di pioggia da tempo.

La famiglia è stata ospitata per la notte e in mattinata dovrebbero riprendere le operazioni di bonifica e le indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Per la famiglia tedesca nessuna ferita ma i danni sono tanti e la vacanza in Italia destinata a finire con la brutta esperienza.

