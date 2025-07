Savona, tentato omicidio in Darsena: arrestato un 24enne

Savona – Gli agenti della Polizia di Savona hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, nei confronti di un uomo di 24 anni accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un uomo nella zona della Darsena, a Savona.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine nelle ore successive all’accaduto, avvenuto lo scorso 26 gennaio, l’aggressore e la vittima si conoscevano e la lite sarebbe nata per futili motivi, forse dovuti alla gelosia.

L’uomo ferito sarebbe stato colpito con almeno due fendenti alla schiena e avrebbe riportato gravi ferite.

Per il buon esito delle indagini e per l’individuazione del presunto responsabile sono stati visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che avrebbero ripreso i fatti.

Il 24enne è stato così raggiunto presso un’abitazione privata situata a Savona, arrestato e trasportato nel carcere genovese di Marassi.

