Aster ha un nuovo Cda, presidente è Andrea Bassoli

Genova – Andrea Bassoli è il nuovo presidente di Aster. A comunicarlo la stessa azienda che ha ora anche un nuovo Consiglio di AmministrazioneLa decisione è stata ratificata nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi oggi con l’obiettivo di definire la nuova governance all’interno della nostra organizzazione.

Il nuovo CDA è composto da:

Andrea Bassoli – Presidente

Rosario Amico – Consigliere

Francesca Rapetti – Consigliere

Fanno invece parte del Collegio Sindacale:

Marzio Gaio, Presidente

Paola Di Gennaro, sindaco effettivo

Chiara Barabino, sindaco effettivo

“Ogni membro del consiglio porta con sé esperienza e competenze per guidare l’azienda nel suo ruolo di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e delle aree verdi del territorio comunale e affrontare le sfide future con impegno e determinazione – si legge in una nota diffusa da Aster.

“Siamo pronti a lavorare insieme per garantire una gestione efficace e strategica dell’azienda, che svolge un ruolo fondamentale al servizio della città – ha spiegato il neo presidente Andrea Bassoli, ingegnere civile e ambientale – Sono onorato di assumere questo incarico e tengo a ringraziare la sindaca Silvia Salis, il vice sindaco Alessandro Terrile e l’intera giunta per avermi scelto. Con tutto il cda, composto da figure di alto livello, a cui auguro buon lavoro, metteremo in campo competenze, senso di responsabilità, spirito di servizio e capacità di fare rete con gli assessori di riferimento e gli uffici comunali, nell’ottica di una visione sempre condivisa. Credo molto nel lavoro di squadra e dedicherò le prossime settimane per conoscere a fondo l’azienda e le sue prime linee, ma cercherò anche di incontrare chi lavora quotidianamente sul territorio”.

Aster, sempre nella nota ringrazia “il presidente Francesco Massimo Tiscornia e i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per la professionalità, l’impegno, la partecipazione che hanno evidenziato in questi anni, nella convinzione che il nuovo cda saprà condurre Aster a traguardare tutti gli obiettivi programmati”.