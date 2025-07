Genova, fermato con droga e cellulari rubati in stazione: 27enne arrestato

Genova – Lo scorso venerdì 4 luglio un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della stazione di Genova Piazza Principe.

Gli agenti, durante un normale controllo, hanno fermato il 27enne con alcuni precedenti. Fin dai primi accertamenti svolti, il giovane è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, oltre che di un’ingente somma di denaro contante considerato preveniente dall’attività di spaccio e ben quattro telefoni cellulare nascosti nello zaino.

Il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre due dei quattro telefoni rinvenuti sono stati consegnati ai legittimi proprietari: da quanto emerso, infatti, sarebbero stati rubati poco prima presso piazza Duomo a Milano.

Nei confronti dell’uomo è scattato il trasporto in Questura e l’arresto.

