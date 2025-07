Aerei, scattate le 24 ore di sciopero: possibili disagi

Genova – Giornata di ritardi, disagi e cancellazioni per quanto riguarda il trasporto aereo. Per oggi, infatti, è stato indetto uno sciopero di 24 ore da diverse sigle sindacali che riguarderà piloti, personale di terra, assistenti di volo e dipendenti di aeroporti e compagnie aeree.

Lo sciopero di 24 ore riguarda tutta la giornata odierna ed è scattato a mezzanotte. Nonostante ciò, sono previste alcune fasce garantite: dalle ore 7 alle ore 10 di questa mattina e dalle ore 18 alle ore 21 di questa sera.

Pesanti disagi e ripercussioni sono previste per tutto il giorno nel traffico aereo. Queste potrebbero riguardare anche alcuni voli in partenza o in arrivo all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove al momento non si registrano particolari ritardi o ripercussioni.

