Auto in fiamme sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Genova – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, nel rogo, divampato nella notte, all’interno della galleria Risso sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Intorno all’1,30 è scattato l’allarme con le chiamate di automobilisti di passaggio, in direzione nord, e che si sono fermati per prestare soccorso.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia stradale e il tratto è stato chiuso per precauzione e per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

Fortunatamente il conducente del veicolo si è accorto per tempo del fumo che usciva dal cofano dell’auto ed ha accostato facendo scendere i passeggeri e mettendosi in salvo a sua volta.

I pompieri hanno spento le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica e le indagini per accertare le cause del rogo.

In corso verifiche nella galleria anche da parte dei tecnici di Autostrade.

(Foto di Archivio)

