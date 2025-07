Genova, appartamento di San Fruttuoso trasformato in centrale di spaccio: due arresti

Genova – Un 36enne e un 44enne sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per il reato di spaccio di sostante stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti all’interno del loro appartamento situato nel quartiere genovese di San Fruttuoso dopo aver visto un via vai sospetto provenire dall’abitazione.

All’interno, dove si trovavano i due uomini, hanno ritrovato un’ingente quantità di sostanza stupefacente nelle due camere: in una 50 grammi di cocaina, 175 grammi di hashish e quasi 4000 euro in contanti, nell’altra 345 grammi di cocaina, 1,5 chilogrammi di hashish e 5 chilogrammi di foglie essiccate di marijuana, oltre che svariato materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, proseguendo con la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 12 chilogrammi di hashish che erano nascosti nel frigorifero. In totale, sono stati trovati 20 chilogrammi di droga.

I due soggetti sono stati arrestati e trasportati presso il carcere genovese di Marassi, mentre i contanti e le sostanze stupefacenti rinvenuti sono stati sequestrati.

