Genova, grave incidente a Struppa: un uomo in condizioni critiche, ferite due bimbe

Genova – Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina nel quartiere genovese di Struppa. É accaduto nei pressi di via Pedullà intorno alle ore 11.

Secondo quanto emerso, a scontrarsi sarebbero state una macchina e una moto guidata da un vigile, che sembrerebbe stesse percorrendo la strada ad alta velocità e con le sirene accese. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti, per poi intubarlo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Martino.

Illesa la donna alla guida dell’auto, mentre sono rimaste ferite le due bambine che si trovavano a bordo della vettura: fortunatamente, entrambe non sono in gravi condizioni, ma sono state comunque portate all’ospedale Gaslini per degli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Al momento resta da chiarire l’esatta dinamica di quanto è successo, mentre il tratto di via Pedullà compreso tra ponte Green e ponte Canova rimane chiuso alla circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]