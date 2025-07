Maltempo Liguria, domani torna l’Allerta Gialla

Liguria – Dopo il forte temporale che ha interessato Savona questa mattina – 63.4 mm caduti in un’ora sopra la città della torretta – oggi permangono condizioni instabili con una bassa probabilità di temporali forti, ma meno strutturati di quanto successo qualche ora fa.

Domani invece “gli ingredienti temporaleschi” concomitanti al passaggio di una saccatura sono più marcati e, seppura apparentemente destinati a interessare prevalentemente i settori alpini, non si può escludere che qualche temporale molto forte possa innescarsi anche in Liguria.

Per questo motivo Arpal ha emanato un’allerta gialla per temporali dalle 6 alle 15 di domani, lunedì 21 luglio, su tutto il centro-levante regionale (zone B-C-D-E).